Ziel ist es, den Spaß am Nähen zu vermitteln. Mit einfachen Handgriffen dem Stoff Herr werden und schnell zu einem schönen Ergebnis zu gelangen. Steigern und größere Projekte folgen dann ganz von selbst. Wir nähen bei den Stoff-Ideen in Koblenz, dort sind Maschinen vorhanden (die eigene kann auch mitgebracht werden, wird jedoch nicht erklärt) und bei Bedarf kann man dort alles was benötigt wird, käuflich erwerben.

Bitte beachten: Möchten Sie ein größeres Projekt nähen, dass nicht in einem Termin fertigzustellen ist, können Sie gerne mehrere Termine buchen.

Mitzubringen sind: Schere, Kreide, Nadeln, Stoffschere, ggf. Schnitt, Stoff, Folie und Folienstift, Garn.

Bei Fragen zum Kurs gerne anrufen ab 17:00 Uhr, 0179 4110220.

Die Termine sind immer Tagestermine und kosten 23,30 €. Sie finden jeweils von 11:30 – 16:00 Uhr am 12.02./26.02./12.03./26.03./09.04./23.04./07.05./21.05./04.06./18.06. und 16.07.2022 statt.

Anmeldungen und Informationen bitte unter www.vhs-koblenz.de oder 0261 129-3702/-3711/-3730/-3732/-3740.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz