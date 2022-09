Ludwigshafen Pfingstweide (ots) – Am Montag, den 26.09.2022, gegen 23:00 Uhr, bedrohten zwei männliche Jugendliche einen 19-jährigen Ludwigshafener Bürger im Brüsseler Ring, unterhalb der Brücke der B 9, mit einer Pistole und versuchten ihm seinen Schmuck zu entreißen. Sie flüchteten, als der Fahrer eines vorbeifahrenden weißen Geländewagens zu Hilfe eilte, mit ihrem Fahrrad in unbekannte Richtung. Zeugen, insbesondere der bis dato unbekannte Pkw-Fahrer, werden gebeten sich telefonisch unter 0621 963-2222 oder per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden.

