Vallendar, D´Esterstraße (ots) – In der Zeit von Mittwoch, dem 21.12.2022 10:30 bis Montag, dem 26.12.2022 10:30 h kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der D´Esterstraße, 56179 Vallendar. Durch unbekannte Täter wurde zunächst das Mehrfamilienhaus über den Eingangsbereich betreten. In der Folge wurde mittels mitgeführtem Hebelwerkzeug versucht ein innenliegendes Fenster der Erdgeschosswohnung mit roher Gewalt aufzuhebeln. Das Fenster hielt den Hebelversuchen stand. Es entstand lediglich Sachschaden am Fensterrahmen. Die Polizei Bendorf fragt jetzt: Wer hat im o.g. Tatzeitraum verdächtige Personen festgestellt oder kann sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben?

Quelle: news aktuell GmbH