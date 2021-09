Buchholz (WW) (ots) – Am Dienstagnachmittag fiel den Polizeibeamten im Rahmen der Streife in der Asbacher Straße in Buchholz (WW) eine Person auf, die bei Erblicken der Streife einen Gegenstand zerknüllte und neben sich fallen ließ. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Personenkontrolle wurde festgestellt, dass es sich bei dem Gegenstand um einen Joint handelte. Gegen den Beschuldigten im frühen Erwachsenenalter ist wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein Strafverfahren eingeleitet worden.