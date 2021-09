Waldbreitbach (ots) – Am Montagabend befuhr ein Motorradfahrer im frühen Erwachsenenalter die Landesstraße 255 aus Richtung Roßbach (Wied) kommend in Richtung Waldbreitbach. Im Verlauf einer Linkskurve kam er infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und rutschte durch die Schutzplanke hindurch den angrenzenden Abhang hinunter. Hierbei zog der Fahrer sich schwere Verletzungen zu. Er wurde an der Unfallstelle durch einen Notarzt erstbehandelt und anschließend mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gefahren. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr der VG Rengsdorf – Waldbreitbach unterstützten bei der Personenbergung im Hang. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad des Verunfallten wurde durch einen Abschleppdienst ebenfalls aus dem Hang geborgen.