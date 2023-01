Bisher regulieren herausnehmbare Stahlpoller die Durchfahrten zur Deichuferpromenade. Das ändert sich jetzt. Denn die provisorisch versetzten Poller tauscht das Stadtbauamt nun gegen automatisch versenkbare aus. Dafür beginnen in der Deichstraße am Montag, 9. Januar, die Bauarbeiten vor den Deichtoren jeweils auf Höhe der Schloss- und Pfarrstraße. Entsprechende Schilder weisen bereits an den beiden Toren auf das geltende Durchfahrtsverbot hin. Ausgenommen davon sind Radfahrer und der Lieferverkehr. Neben den Lieferanten für den Biergarten sind außerdem Einsatzkräfte und Mitarbeiter der SBN für Reinigungszwecke berechtigt, die neuen Poller dann abzusenken.

Für die Bauarbeiten ist im jeweiligen Bereich der Deichtore eine Vollsperrung der Deichstraße nötig. Daraus folgt eine Aufhebung der dortigen Einbahnstraßenregelung. Damit die Deichuferpromenade in der Bauphase dennoch befahrbar ist, wird abwechselnd vor den Toren gearbeitet. Bei guter Witterung sind die Arbeiten voraussichtlich bis Mitte Februar abgeschlossen. Sollte es zu einem potenziellen Hochwasser kommen, weshalb die Feuerwehr eventuell die Deichtore schließen müsste, können die Baugruben in der Deichstraße problemlos wiederverfüllt werden. So ist die Erreichbarkeit der Tore trotzdem gewährleistet.