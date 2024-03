Am Montag, 04. März veröffentlichte die Fachdienststelle Kommunalstatistik und Stadtforschung der Stadtverwaltung Koblenz das Koblenzer Bürgerpanel 2023. Zum vierten Mal erfolgte eine Bürgerumfrage mit insgesamt 380 abgefragten Einzelaspekten zum Leben in Koblenz. Im Jahr 2023 konnten 3.296 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Koblenz befragt werden, was einen Anstieg der Teilnehmerzahlen im Vergleich zur vorherigen Erhebungswelle bedeutet. Dadurch ist eine differenziertere Auswertung möglich. Oberbürgermeister David Langner, der die Ergebnisse gemeinsam mit Dr. Manfred Pauly von der Kommunalstatistik vorstellte, ist vom Erfolg der Umfrage überzeugt. Besonders der Anstieg der Teilnehmenden sei dafür ein Beleg.

Im Allgemeinen sind die Befragten zufrieden, in Koblenz zu leben. Doch insgesamt wurde eine Trübung der Stimmung, bedingt durch nationale und internationale Krisen und auch als Nachwirkung der Pandemie, festgestellt. Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität in den Bereichen ÖPNV, Radverkehr und Grünflächengestaltung wurden besonders positiv aufgefasst. Neben den Aspekten Verkehr und Mobilität, die als größtes Problemfeld in Koblenz identifiziert werden konnten, zeichnet sich auch eine Problemwahrnehmung im Bereich Migration und Integration ab. So sehr sich Langner über die positiven Aspekte der Befragung freut, sieht er doch die Herausforderung, die sich aus der Stimmungseintrübung ergibt. Ferner möchte er daran arbeiten, das Vertrauen in die Arbeit von Rat und Verwaltung zu erhöhen.

Der Ergebnisbericht zum Bürgerpanel 2023 ist unter statistik.koblenz.de im Internet zu finden.