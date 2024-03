Im Rahmen einer Feierstunde im Theater Koblenz mit Oberbürgermeister David Langner und Kulturdezernent Ingo Schneider wurde kürzlich der Kulturpreis des Jahres 2023 an Thomas Anders verliehen.

Er erhielt die Auszeichnung „für sein außerordentliches Wirken im musikalischen Bereich.“ Bereits in den achtziger Jahren erlangte er mit dem Popmusik-Duo Modern Talking internationale Berühmtheit und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Auch im Rahmen seiner darauffolgenden Solokarriere veröffentlichte er zahlreiche Alben in englischer und seit 2017 auch in deutscher Sprache.

Gebürtig stammt Thomas Anders aus Münstermaifeld, jedoch lebt er mit seiner Frau und seinem Sohn bereits seit vielen Jahren in seiner Wahlheimat Koblenz.

Bei seiner Begrüßung der Gäste im Großen Saal des Theater Koblenz drückte Oberbürgermeister David Langner seine Freude über den Preisträger des Jahres 2023 aus. Für die Stadt Koblenz sei es eine Ehre, einen solch berühmten Preisträger auszeichnen zu können. Als international bekannter Künstler, der seit über 30 Jahren in Koblenz lebt, stelle Thomas Anders auch einen Botschafter für die Stadt Koblenz dar, der seine Heimatstadt stets leidenschaftlich repräsentiere.

Thomas Anders kenne die Welt, habe schon viele nationale und internationale Bühnen bespielt und diverse namhafte Preise erhalten. Dennoch fühle er sich in Koblenz heimisch und kehre immer dorthin zurück, weshalb diese Auszeichnung etwas Besonderes für ihn sei, verdeutlichte CDU-Politikerin und Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner in ihrer Laudatio. Weiterhin betonte sie sein stetiges ehrenamtliches Engagement für den Kinderschutzbund Koblenz e.V., den der Künstler seit 2008 als Schirmherr unterstützt. Auch das ausgelobte Preisgeld für den Kulturpreis wird Thomas Anders an den Kinderschutzbund spenden.

In seiner Dankesrede blickte Thomas Anders auf die Anfänge seiner Karriere zurück. Bereits mit sechs Jahren habe er erste Auftritte gegeben und so die Liebe zur Musik und zur Bühne entdeckt. In seiner Jugend begann er mit ersten deutschsprachigen Singles. Der internationale Durchbruch gelang ihm mit dem englischsprachigen Song „You’re My Heart, You’re My Soul“, den er mit seinem damaligen Produzenten Dieter Bohlen aufnahm. Trotz seines weltweiten Erfolges blieb Koblenz für Thomas Anders stets sein Lebensmittelpunkt.

Die Verleihung des Kulturpreises der Stadt Koblenz würdigt sein künstlerisches Schaffen nun auch auf lokaler Ebene. Abgerundet wurde die feierliche Verleihung mit einem Empfang im Historischen Rathaussaal. Für die musikalische Untermalung der Veranstaltung sorgte das Duo Wood Vibrations.

Alle drei Jahre würdigt die Stadt Koblenz mit der Verleihung dieses Preises Personen für ihre besonderen schöpferischen Leistungen in den Bereichen Wissenschaft oder Kunst. Voraussetzung für die Nominierung ist ein Bezug zu Koblenz – Preisträgerin oder Preisträger kann nur werden, wer aus dem Raum Koblenz stammt, hier seit mindestens zehn Jahren lebt oder eine preiswürdige Leistung für die Stadt Koblenz erbracht hat. Der Preis ist mit 3.000 € dotiert.

Verleihung des Kulturpreises der Stadt Koblenz im Theater Koblenz. V.li.: Kulturdezernent Ingo Schneider, Oberbürgermeister David Langner, Preisträger Thomas Anders, Laudatorin Julia Klöckner.

Fotograf: Tobias Vollmer