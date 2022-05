Siershahn (ots) – Am gestrigen Dienstag, 03.05.2022, kam es in der Zeit zwischen

11:00 Uhr und 12:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem

Konrad-Adenauer-Platz in Siershahn. Der Geschädigte parkte seinen Mercedes Vito

gegenüber der dortigen Postfiliale und suchte eine nahegelegene Zahnarztpraxis

auf. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er einen Schaden im hinteren

linken Heckbereich feststellen. Der Verursacher ist unbekannt. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu dem unfallbeteiligten Fahrzeug geben können, werden

gebeten, sich bei der Polizei Montabaur (02602/9226-0) zu melden.