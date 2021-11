Linz am Rhein (ots) – Am Mittwochmorgen beschädigte ein 80-jähriger Pkw-Fahrer aus Linz die Sicherung einer Zapfsäule auf dem Tankstellengelände in Linz, und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Während der polizeilichen Unfallaufnahme erschien der Mann an der Tankstelle und gestand sein Fehlverhalten ein.