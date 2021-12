Alpenrod (ots) – Am Montag, den 20.12.2021 um 13:30 Uhr befuhr eine 53-jährige Fahrerin eines schwarzen Ford Mondeo die L288 aus Hachenburg kommend in FR Alpenrod. Unmittelbar vor der Fahrbahnverschwenkung am Ortseingang Alpenrod kam dieser eine dunkle Limousine auf ihrem Fahrstreifen entgegen. Die beiden PKWs kollidierten mit den linken Außenspiegeln. Während die Fahrerin des Ford unverzüglich anhielt, entfernte sich der/die Fahrer/in der Limousine unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Unfalls oder Personen, welche bei einer dunklen Limousine einen frisch beschädigten linken Außenspiegel festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der PI Hachenburg (02662/9558 oder pihachenburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden.

