Kirburg (ots) – Am Dienstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, befuhr der Fahrzeugführer

eines weißen Transporters, VW Crafter mit Anhänger, die L 287 aus Richtung

Neunkhausen kommend, in Richtung Kirburg. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein

Klein-LKW. Es kam zum Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel der Fahrzeuge.

Der Fahrzeugführer des LKW, der die L 287 in Richtung Neunkhausen weiterfuhr,

entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu

kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662-95580 oder per

E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

Quelle: news aktuell GmbH