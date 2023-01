Neuwied (ots) – Neuwied – Am 03.01.2022 ereignete sich gegen 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Kirchstraße. Auf Höhe der Kreuzung Pfarrstraße kam ein PKW am dortigen Fußgängerüberweg von der Fahrbahn ab, überfuhr die Verkehrsinsel und riss ein dort angebrachtes Verkehrsschild aus. Danach entfernte der Fahrer sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall wurde von einer Anwohnerin beobachtet, welcher aufgrund des Knalls aufmerksam wurde und ein Foto von dem Kennzeichen des Fahrzeugs fertigte. Der Halter wurde durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen. Der 71 jährige Mann gab an, dass er nicht bemerkt habe, dass bei dem Unfall ein Schild beschädigt wurde. Es wurde ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eröffnet.

Quelle: news aktuell GmbH