Montabaur (ots) – Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am heutigen 15.09.2021, gegen 16:45 Uhr, den Kreisverkehr in der Ortslage Wirges an der Kreuzung “Bahnhofstr. / Samoborstr. / Südstr.” aus Richtung “Südstr.” kommend in Fahrtrichtung “Siershahn”. Nachdem der Pkw-Fahrer aus dem Kreisverkehr in die “Samoborstr.” (gleichzeitig Landesstr. 313) eingefahren war, fuhr eine kindliche Radfahrerin, ca. 5 – 6 Jahre alt, pinkes/rosa-farbenes Kinder-Fahrrad vom rechtsseitigen Bürgersteig ohne auf die Vorfahrt des durchgehenden Verkehrs zu achten auf die Fahrspur des annähernden Pkw-Fahrers. Anscheinend wollte die Radfahrerin die komplette Fahrbahn kreuzen um auf den gegenüberliegenden Parkplatz des dortigen Lebensmittel-Marktes zu gelangen. Dem Pkw-Fahrer gelang es aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit, seinen Pkw zu stoppen, so dass die Radfahrerin mit ihrem Fahrradlenker gegen die Front des stehenden Pkw stieß.

Hierdurch entstand Sachschaden am Pkw. Das Kind hielt ebenfalls an und wurde durch den Pkw-Fahrer angesprochen. Hierbei schlug der Pkw-Fahrer der Radfahrerin vor, sich auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes zu treffen, um die erforderlichen Daten auszutauschen. Ein bislang unbekannter Zeuge (anderer

Pkw-Fahrer) half der Radfahrerin über die Fahrbahn, während sich der geschädigte Pkw-Fahrer über die Zufahrt auf den Parkplatz begab. Dort angekommen waren weder die Radfahrerin, noch der andere Pkw-Fahrer/Zeuge dort anzutreffen. Nach einer ausreichenden Wartezeit zeigte der Pkw-Fahrer das Unfallereignis bei der hiesigen Polizeidienststelle an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinsp. Montabaur zu melden: 02602-9226-0