Neustadt (Wied)OT Ehrenberg (ots) – Am 12.11.2021 kam es in der Zeit zwischen 04:30 Uhr bis 07:15 Uhr in der Straße „Akazienweg“ in Neustadt (Wied) OT Ehrenberg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei ist der bislang flüchtige Verursacher in einen Grundstückszaun gefahren, hat diesen beschädigt und hat sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernt. Nach bisherigen Zeugenhinweisen befuhr gegen 06:20 Uhr ein LKW die Straße. Dies sei aufgrund der örtlichen Gegebenheiten eher ungewöhnlich (u.a. enge Straße). Nähere Angaben zu diesem LKW, bzw. ob dieser im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen steht, ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Quelle: news aktuell GmbH