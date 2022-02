Leubsdorf (ots) – Am Dienstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 42, Gemarkung Leubsdorf. Zwei Sattelzugmaschinen stießen mit ihren Außenspiegeln aneinander, wodurch der Außenspiegel eines Fahrzeugs beschädigt wurde. Der Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Neuwied fort, ohne anzuhalten. Durch Beamte der Polizeiinspektion Neuwied konnte der flüchtige Sattelzug gesichtet und angehalten werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 46-jährigen Mann aus der Ukraine. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde eine Sicherheitsleistung angeordnet, so dass der Mann nach der polizeilichen Maßnahme die Fahrt fortsetzen konnte.

Quelle: news aktuell GmbH