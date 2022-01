Dernbach (ots) – Die am heutigen Morgen, 05:38 Uhr, veröffentliche Verkehrsunfallflucht in der Ebenhahner Straße, in 56428 Dernbach wurde dank aufmerksamer Zeugen geklärt. Am heutigen Morgen stellte eine Ordensschwester des Klosters Maria Hilf, Dernbach, einen stark unfallbeschädigten Pkw auf dem Parkplatz der Kapelle Heilborn in Dernbach fest. Die Ordensschwester informierte daraufhin einen Mitarbeiter des Klosters, der wiederum die hiesige PI verständigte. Die daraufhin durchgeführten Ermittlungen führten zu einem 27-jährigen aus der Verbandsgemeinde Selters. Der Führerschein des Beschuldigten wurde noch an seiner Wohnanschrift beschlagnahmt.

Quelle: news aktuell GmbH