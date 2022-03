Koblenz (ots) – Am Donnerstag,10.03.2022, ereignete sich gegen 15:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B9 in Höhe Koblenz-Bubenheim. Der Fahrer eines beigefarbenen PKW fuhr von Bubenheim kommend auf die B9 in Richtung Innenstadt auf und wechselte hier fehlerhaft vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur der B9. Hierbei nötigte er die Fahrerin eines roten Kleinwagens zum ungewollten Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Der Fahrer eines hellgrauen Mini musste daraufhin nach links ausweichen um eine Kollision mit der Ausweichenden zu verhindern und prallte gegen die Fahrbahnbegrenzung. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Koblenz 2 erbeten

(0261-103 2910).

