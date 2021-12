Asbach (ots) – Am Montagvormittag kam es auf dem Parkplatz der “Fundgrube” in der Hauptstraße in Asbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Als die Geschädigte um

11:30 Uhr von ihrem Einkauf zurückkehrte, stellte sie die Beschädigungen im Heckbereich ihres PKW Peugeot fest. Der oder die Unfallverursacher*in beschädigte beim ein- oder ausparkten den PKW der Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel.

02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Quelle: news aktuell GmbH