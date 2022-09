Strßenhaus (ots) – Am Donnerstag, 01.09. wurde zwischen 09:30 – 11:30 Uhr ein ordnungsgemäß in der Birkenstraße in Straßenhaus geparkter PKW von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel.

02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.