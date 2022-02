Oberraden (ots) – Am späten Dienstagnachmittag kam es um 17:35 Uhr auf der

Landesstraße 265 zwischen Linkenbach und Oberhonnefeld zu einer

Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW mit Auflieger

die Landesstraße in Fahrtrichtung Oberhonnefeld. Der Geschädigte befuhr mit

seinem LKW mit Auflieger die Landesstraße in entgegengesetzte Fahrtrichtung.

Aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebotes kam es zu einer Kollision

der jeweils linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt

von der Unfallstelle. Bei seinem Fahrzeug handelt es sich um einen weiß-blauen

Sattelzug mit gleichfarbiger Siloaufliege. Zeugen werden gebeten, mögliche

Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email:

pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.