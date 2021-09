Linz am Rhein (ots) – Am Montagmittag meldete ein Zeuge der Polizei, ein vor fahrender Pkw auf der B 42 in Linz habe soeben einen geparkten Pkw gestreift und dabei den Außenspiegel abgefahren. Unter Hinweis des amtlichen Kennzeichens des flüchtigen Pkw konnte der Halter in Ockenfels angetroffen und der Fahrer ermittelt werden.