Eulenberg (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in der Talstraße in Eulenberg ein geparkter PKW BMW beschädigt worden. Das Fahrzeug war in der Nacht im Hof der Geschädigten abgestellt. Der / die Unfallverursacher/-in beschädigte den abgestellten PKW im Bereich des linken Fahrzeughecks und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Quelle: news aktuell GmbH