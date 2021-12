Unkel (ots) – Am Freitagmorgen (Heiligabend) beschädigte ein 60-jähriger

Pkw-Fahrer aus Rheinbreitbach an der Tankstelle des Vorteil-Centers in Unkel

einen Pkw am Außenspiegel. Obwohl der 25-jährige Geschädigte aus Koblenz den

Mann auf den Schaden ansprach, ignorierte dieser den Vorwurf und verließ das

Tankstellengelände. Anhand der vorhandenen Erkenntnisse konnte der Verursacher

schnell von der Polizei ermittelt werden.