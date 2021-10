Rennerod (ots) – Am 04.10.2021 wurde in der Zeit zwischen 14:00 Uhr-16:30 Uhr, ein PKW VW Golf (blau), welcher in Höhe der Hauptstraße 81 in 56477 Rennerod parkte, durch einen Unfall beschädigt. Vermutlich wurde der PKW beim Einfahren von der Hauptstraße in eine Seitenstraße von einem anderen Verkehrsteilnehmer touchiert. Hinweise hinsichtlich dem Verursacher liegen nicht vor. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden.

