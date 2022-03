Linz am Rhein (ots) – In der Nacht zum Montag streifte ein zunächst unbekannter Pkw-Fahrer eine Begrenzungsmauer in der Straße Am Sonnenberg in Linz und fuhr dann nach Zeugenangaben weiter in die Straße Zur Verschönerung. Nach ersten Ermittlungen vor Ort konnte der Fahrzeugtyp und das amtliche Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Viersen von der Polizei ermittelt werden. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung durch die Polizeiinspektion in Linz konnten Beamte den flüchtigen Pkw an einem Feldweg Nahe der K 10 in Dattenberg antreffen. Im Fahrzeug befand sich ein 86-jähriger Mann aus Viersen, der augenscheinlich die Orientierung verloren hatte. An das zurückliegende Geschehen konnte der Mann sich nicht erinnern, auch nicht, wie er von Virsen nach Linz gekommen war.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Angehörige des Mannes konnten in der Nacht in Viersen erreicht und informiert werden. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

Quelle: news aktuell GmbH