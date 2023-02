Unkel (ots) – Ein 19jähriger befuhr mit seinem Mofa am Sonntagmorgen, 19.02.2023 gegen 04:45 Uhr die Honnefer Straße in Unkel. Aufgrund von Alkoholkonsum kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne seine Beteiligung anzuzeigen. Als er bemerkte, dass er das Hardcase seines Mofas durch den Unfall verloren hatte, kehrte er zurück, um dieses einzusammeln. Eine couragierte Zeugin hielt den Flüchtigen fest, bis die Polizei vor Ort eintraf. Die anschließende Überprüfung des Unfallfahrers ergab, dass er einen Atemalkoholwert von 1,29 Promille aufwies.

Abschließend kam er zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus, weil er sich durch den Unfall verletzt hatte.