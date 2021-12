St. Katharinen (ots) – Am Mittwochabend kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Rollerfahrerin und einem Pkw im Verkehrskreisel in St. Katharinen-Notscheid. Während sich die 20-jährige Fahrerin eines Mofarollers bereits im Kreisel befand, übersah ein 57-jähriger Pkw-Fahrer beim Einfahren in den Kreisel den bevorrechtigten Roller. Die 20-jährige wurde leicht verletzt.

Quelle: news aktuell GmbH