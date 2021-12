Koblenz (ots) – Am Montagabend kam es gegen 21:05 Uhr auf der B50, in Höhe

Simmern FR Hahn, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und

einem Pkw. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Die Ermittlungen

zum Unfallhergang dauern an.