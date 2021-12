Erpel (ots) – Am Freitag, 24.12.2021 kam es gg. 11:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bergstraße in Erpel. Ein Rollerfahrer beabsichtigte an einer Einmündung in der Bergstraße nach rechts abzubiegen. Gleichzeitig näherte sich von rechts kommend eine Radfahrerin, die ihrerseits auf der linken Fahrbahnseite fuhr, um anschließend nach links abzubiegen. In Folge kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, wobei die Radfahrerin durch den Anprall stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

