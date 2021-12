Koblenz (ots) – Am 01.12.2021 kam es gegen 16:25 Uhr auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln, in Höhe Neustadt (Wied) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 34-jährige Fahrzeugführer aus NRW kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen befindlichen Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Verursacher anschließend in die Mittelschutzplanke abgewiesen und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Stehen. Leichtverletzt wurde der Verursacher in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme und Pkw-Bergung kurzfristig gesperrt, es kam zum Rückstau.

