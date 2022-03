Unkel (ots) – Am Freitag, 04.03.2022 gg. 14:38 Uhr stellte ein

Unfallgeschädigter fest, dass sein Pkw der in der Siebengebirgsstraße in Unkel

geparkt stand Unfallspuren aufwies. Der Unfallverursacher muss mit seinem

Fahrzeug gg. das geparkte Fahrzeug gestoßen sein, wodurch dieses im Bereich des

Kofferraums beschädigt wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall

beobachtet haben könnten.

Quelle:news aktuell GmbH