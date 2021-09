Linz am Rhein (ots) – Am Montag dem 27.09. kam es gegen 16:45 Uhr im Bereich der Asbacher Straße, Ecke Petrus-Sinzig-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 20-jährigen PKW-Fahrerin und einem 15-jährigen Fahrradfahrer. Der jugendlichen Fahrradfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Beide Unfallbeteiligten begaben sich im Nachgang selbstständig zur Polizei in Linz, wo der Unfall zu Protokoll genommen wurde. Da es sich um einen Unfall mit einer verletzten Person handelt, sucht die Polizei Linz dringend nach unbeteiligten Unfallzeugen, die sich zur genannten Uhrzeit im Bereich des Neutors aufgehalten und den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.