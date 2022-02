Kretzhaus (ots) – Am Montagabend befuhren eine 34-jährige Frau aus Roßbach und

ein 49-jähriger Mann aus Bad Honnef in entgegengesetzter Richtung die L 253

zwischen Rottbitze und Kretzhaus. Zwischen beiden Fahrzeugen stürzte ein Baum

durch Sturmböen auf die Fahrbahn. In der Folge kollidierten die Fahrer mit ihren

Fahrzeugen mit dem Baum. Hierbei wurde die 34-jährige Frau leicht verletzt.

