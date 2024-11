Almersbach (ots) – Am Donnerstag, 14.11.2024, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in den Nachmittagsstunden Verkehrskontrollen in Almersbach, Koblenzer Straße, durch. Der Schwerpunkt lag hierbei auf die Überprüfung von Lkw, Bussen und Kleintransportern. Erfreulicherweise waren diesbezüglich keine Verstöße festzustellen. Zusätzlich wurden aber auch Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten 7 Pkw-Fahrer gemessen werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

