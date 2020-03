Vereinfachte Verfahren und Neustart der Terminvergabe bei Kfz-Zulassungsstelle und Führerscheinstelle

Die Kfz-Zulassungsbehörde und die Führerscheinstelle der Stadtverwaltung Koblenz bereiten mit Hochdruck die Wiedereröffnung vor. Aktuell werden Termine vergeben, so dass ab Freitag, 27.03.2020 der Publikumsverkehr wiederaufgenommen werden kann. Durch eine befristete Erweiterung der Öffnungszeiten sollen in den kommenden beiden Wochen flexibel eine Vielzahl an Vorgängen erledigt werden.

Termine für die Kfz-Zulassungsbehörde können unter 0261 129 4420, für die Führerscheinstelle unter 0261 129 4403 vereinbart werden. Aufgrund des hohen Anrufaufkommens wird aus organisatorischen Gründen auch um Kontaktaufnahme per Mail und hinterlassen einer Rückrufnummer zur Terminvergabe unter zulassungsbehoerde@stadt.koblenz.de bzw. fahrerlaubnisbehoerde@stadt.koblenz.de gebeten. Hier ergeht nochmals der Hinweis, dass die genannten Stellen lediglich für Kunden aus dem Stadtgebiet Koblenz zuständig sind und nicht für das umliegende Kreisgebiet.

Um den Aufwand zu minimieren und die Bearbeitung reibungslos zu ermöglichen, wird ein Sicherheitsdienst unter anderem bei der Einhaltung der Abstände und Abweisung von Personen ohne Termin unterstützen. Daher bitten wir darum, nicht ohne Termin die Behörde aufzusuchen.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 25.03.2020