Erfahrungsgemäß tut man sich in Bingen immer schwer. So konnten die Vallendarer Löwen in den vergangenen Jahren kaum was Zählbares bei der HSG Rhein-Nahe Bingen mitnehmen und mussten teilweise deutliche Niederlagen einstecken. Auch an diesem Abend gingen die Mannen von Coach Veit Waldgenbach als Außenseiter ins Spiel. Die Binger Handballer belegten mit 10:4-Punkten den 4. Tabellenplatz und konnten bislang alle Heimspiele deutlich für sich entscheiden.

Die Trainingswoche konnte aufgrund des personellen Aderlasses nur mit dünnem Kader absolviert werden. So war eine optimale Spielvorbereitung unmöglich. Zumindest Christian Schaub meldete sich zurück und gab Trainer Veit Waldgenbach damit eine weitere Option im aktuell dünn besetzten Rückraum.

Gut auf den Gegner eingestellt kamen die Vallendarer Handballer hervorragend ins Spiel. Nach einem 3:0-Lauf ging man in der 8. Minute durch Kalani Schmidt mit 2:5 in Führung. Zu diesem Zeitpunkt musste jedoch Abwehrchef Dominik Stein schon zwei Mal mit einer Zeitstrafe auf die Bank, sodass die Abwehr neuformiert werden musste. Doch auch das brachte der starken 5:1-Deckung keinen Leistungsabfall, sodass man in der 26. Minute durch den an diesem Abend sehr treffsicheren Linksaußen Melvin Wheaton 7:12 in Führung ging. Angeführt vom überragenden Schlussmann Nils Lorenz, der ein ums andere Mal hochprozentige Chancen vereitelte, gingen die Vallendarer Löwen mit einer 11:15-Führung in die Halbzeitpause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war den Jungs vom HVV der hohe Kräfteverschleiß mit dünnem Kader anzumerken. Vorne fehlte gegen eine aktive Deckung der Gastgeber etwas die Durchschlagskraft. Doch die Aktivität in der eigenen Abwehr blieb konstant und Nils Lorenz konnte seine starke Leistung halten. So stand es in der 37. Minute 13:17. Nun fand man im Angriff wieder die richtigen Lösungen. Geduldig und mit der nötigen Tiefe wurden gute Abschlussmöglichkeiten herausgespielt, die dann auch mit einer hohen Treffsicherheit genutzt wurden. Sehr abgeklärt konnte die Führung dadurch auf 15:22 in der 45. Minute ausgebaut werden. Die Vielzahl der Zuschauer gingen zu diesem Zeitpunkt sicherlich von einem sicheren Auswärtssieg aus.

Doch der Binger Trainer ließ Spielmacher Kalani Schmidt fortlaufend manndecken, um den Spielfluss der Vallendarer Löwen zu stören. Dieser Schachzug sollte auch Wirkung zeigen. Die Spielordnung im Angriff ließ zu wünschen übrig und voreilige Abschlüsse ermöglichten den Gastgebern über die erste und zweite Welle schnelle Tore. Mit einem 5:0-Lauf hatten die Rheinhessen beim 20:22 in der 50. Minute das Momentum auf ihrer Seite.

Der junge Marvin Buch war es dann, der mit seinem enorm wichtigen Treffer zum 20:23 den Lauf der Gastgeber durchbrach. Doch Bingen warf noch einmal alles hinein und konnte durch einen enormen Kraftakt 7 Minuten vor Schluss auf 23:23 ausgleichen. Das Spiel drohte zu kippen. In einem offenen Schlagabtausch behielt Kalani Schmidt zwei Minuten vor dem Ende vom Siebenmeterpunkt die Nerven brachte seinen Mannen mit 24:25 in Führung.

Bingen biss sich an der Vallendarer Deckung die Zähne aus, sodass gut eine Minute vor Schluss die Auszeit folgerichtig genommen wurde. Der 7. Feldspieler wurde gebracht, um eine klare Torchance herauszuspielen. Doch Nils Lorenz vereitelte wieder einmal den Wurf. Den Abpraller sicherte sich Gabriel Ramaj und schickte postwendend Melvin Wheaton auf die Reise, der problemlos ins leere Tor abschloss und den 24:26-Auswärtssieg klar machte.

Stimmen zum Spiel

Trainer Veit Waldgenbach: „Wir haben heute sehr effektiv und reif gespielt. In der Manndeckung hat uns dann allerdings dann die Effektivität im Torabschluss gefehlt und so haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht. Insgesamt war es aber eine super Leistung.“

Torhüter Nils Lorenz: „Der Auswärtssieg tut enorm gut. Wir sind heute als echtes Team aufgetreten und der Kampfgeist in der Deckung hat es mir erleichtert, den ein oder anderen Wurf zu entschärfen. Darauf können wir aufbauen und wollen nun im nächsten Heimspiel nachlegen.“

Am kommenden Samstag, 05.11.2022 um 18:00 Uhr empfangen die Vallendarer Löwen die HSG Eckbachtal zum nächsten Heimspiel in der Sporthalle auf dem Mallendarer Berg. Unser Team freut sich auf zahlreiche Unterstützung, um die nächsten zwei Punkte einzufahren.

Es spielten für den HVV: Schenk, Lorenz (beide im Tor), Lohner (3), Schaub, Schmidt (9/3), Stein, Ramaj (1), Buch (4), Schüller (1), Lißmann (3), Wheaton (5), Corcilius.