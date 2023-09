“In der Tiefe ist was los” Licht am Ende der Bohrung

Am 14. September 2023 wird im Geysir Museum ein spannender Vortrag zum Thema “In der Tiefe ist was los – Licht am Ende der Bohrung“ stattfinden.

Die Erschließung des tieferen Untergrundes in der Erdkruste ist meist nur über Bohrungen möglich. Auch der Geysir Andernach wurde vor 100 Jahren durch eine Tiefenbohrung erschlossen. Seitdem hat sich die Tiefbohrtechnik allerdings kontinuierlich weiterentwickelt. Die Ansätze, die zum Aufspüren und zur Nutzung von Wasser, Erdöl, Erdgas und in zusehendem Maße auch Erdwärme (Geothermie) eingesetzt werden, können sich in vielerlei Hinsicht mit Weltraumtechnologien messen. Folgen Sie Prof. Matthias Reich auf eine spannende Jagd im Untergrund! Der Dozent ist Deutschlands einziger Universitätsprofessor für Tiefbohrtechnik. Vor seiner universitären Laufbahn an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg in Sachsen war er 16 Jahre lang weltweit für eine amerikanische Servicefirma auf Tiefbohranlagen und Bohrinseln tätig.

Der Vortrag ist sowohl für Fachleute als auch für interessierte Laien geeignet und bietet die Möglichkeit, sich mit einem hochaktuellen Thema auseinanderzusetzen.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr in der KaffeeBar des Geysir Museums. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen an den Referenten zu stellen und sich mit anderen Besuchern auszutauschen.

Tickets und weitere Informationen gibt es online unter: www.geysir-andernach.de oder zu den regulären Öffnungszeiten im Museum.

