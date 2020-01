Veranstaltungshinweis – Der kleine Drache Kokosnuss kommt nach Koblenz!

Der kleine Drache Kokosnuss – Nach den Büchern von Ingo Siegner

Das Drachenleben könnte so schön sein, doch was soll man machen, wenn man Flugprüfung hat und unter Höhenangst leidet?

So ergeht es dem kleinen Drachen Kokosnuss. Seine Freunde Stachelschwein Matilda und Wildgans Dieter die Düse setzen alles daran, dass Kokosnuss endlich das Fliegen lernt.

Der kleine Drache Kokosnuss macht große Fortschritte, doch plötzlich landet ein Piratenschiff auf der Dracheninsel. Die Piraten sollen einen Drachen fangen und zum Zauberer Ziegenbart schaffen.

Nur mit einem Drachen wird Ziegenbart der größte Zauberer der sieben Meere. Kokosnuss wird von den Piraten gefangen und Matilda in einen Stein verwandelt. Jetzt kann nur noch ein Wunder helfen….

Für Theaterfans ab ca. 4 Jahren

Die Spieldauer beträgt ca. 90 Minuten, inkl. Pause.

Veranstaltungsort:

Kulturfabrik (KUFA), Mayer-Alberti-Straße 11 in 56070 Koblenz

Termine:

Dienstag, 03.03.2020 16:30 Uhr

Mittwoch, 04.03.2020 16:30 Uhr

Tickets:

Reservierung unter 05203 – 90 22 83

Preis: 10,-€ pro Person (Kinder unter 2 Jahren haben freien Eintritt, jedoch keinen Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz)

Quelle / Foto: Kammerpuppenspiele Bielefeld

www.kammerpuppenspiele.de



veröffentlicht am: 29.01.2020