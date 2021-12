Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Veranstaltung “Das Phantom der Oper – von A. Gerber und P. Wilhelm” am 06.01.2022 in der „Rhein-Mosel-Halle“ in „Koblenz“ muss leider abgesagt werden. Bereits gekaufte Tickets können für die Veranstaltung zurückgegeben werden.

Wenden Sie sich für die Rückgabe der Tickets an die Verkaufsstelle in welcher Sie diese gekauft haben.

Wir bedauern den Sachverhalt und würden uns freuen Sie zu einer zukünftigen Veranstaltung der ASA Event GmbH wieder begrüßen zu dürfen.

Bei Rückfragen oder Unklarheiten können Sie uns per Mail unter info@asa-event.de erreichen.

Aktuelle Informationen ersehen Sie unter www.asa-event.de.

Mit freundlichen Grüßen

ASA Event GmbH

Quelle: ASA Event GmbH