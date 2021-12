Bendorf (ots) – Am 13.12.2021 um 22:50 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Rheinstraße in Vallendar ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus der VG Höhr-Grenzhausen überprüft. Da der Fahrer drogentypische Konsumanzeichen aufwies und ein Drogentest positiv auf Kokain verlief, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Quelle: news aktuell GmbH