Urlaub schon geplant? Die Urlaubszeit steht vor der Tür. Eine Zeit, in der alles stressfrei und reibungslos funktionieren soll. Die Stadtverwaltung Koblenz weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Personaldokumente rechtzeitig vor dem Urlaub zu prüfen. Mit ein Grund dafür: Die Herstellung neuer Dokumente bei der Bundesdruckerei dauert aktuell bis zu fünf Wochen. Notwendige neue Dokumente sollten daher rechtzeitig beantragt werden, um bei Reisen ins Ausland keine unangenehmen Überraschungen zu erleben. In diesem Zusammenhang weist die Stadtverwaltung Koblenz auch daraufhin, dass Babys und Kleinkinder gültige Dokumente benötigen.

Hier gibt es zudem eine bundesweite Neuerung: Ab dem 1. Januar 2024 können Kinderreisepässe nicht mehr beantragt, verlängert oder aktualisiert werden können. Alle bis zum 31. Dezember 2023 ausgestellten, noch gültigen Kinderreisepässe behalten bis zum Ablaufdatum ihre Gültigkeit. Ab dem 1. Januar können für Kinder, egal welchen Alters, je nach Reiseziel, dann reguläre Personalausweise oder Reisepässe beantragt werden. Diese werden bei der Bundesdruckerei in Berlin produziert. Die Abholung ist je nach Dokumentenart zwei bis fünf Wochen nach Beantragung in der Servicestelle des Bürgeramtes möglich.

Generell rät die Stadtverwaltung Koblenz sich vor dem Besuch des Bürgeramtes über die Einreisebestimmungen bei den Behörden der Ziel- und Transitstaaten in die gereist wird oder unverbindlich unter www.auswaertiges-amt.de zu informieren. Zur Beantragung der neuen Personal- oder Reisedokumente müssen Koblenzer Bürgerinnen und Bürger sich einen Termin unter www.koblenz.de/termine reservieren – ein spontaner Besuch ohne Termin ist beim Bürgeramt für die Beantragung nicht möglich.

Informationen zu den erforderlichen Unterlagen, die zum Termin mitgebracht werden müssen, finden sich im Internet unter www.buergeramt.koblenz.de . Im Anschluss an die Online-Terminreservierung erhalten Bürgerinnen und Bürger eine E-Mail mit der Bestätigung des Termins inklusive einer Information über die mitzubringenden Unterlagen. Zudem hat die Stadtverwaltung einen Tipp: Täglich werden je nach Kapazität weitere Termine (auch für den gleichen Tag) freigeschaltet. Stornierte Termine stehen sofort wieder online zur Buchung bereit.

Bildunterzeile:

Kinderreisepäse können ab 1. Januar 2024 in Deutschland nicht mehr beantragt, ausgestellt oder verlängert werden. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf