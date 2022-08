Betzdorf (ots) – Am Dienstag, den 16.08.2022, befuhr eine Radfahrerin die abschüssige Industriestraße hinunter und wollte in Höhe einer dort gelegenen Firma nach links abbiegen. Dazu ordnete sie sich nach links ein und setzte Handzeichen. Ein bislang unbekannter, nachfolgender Pkw-Fahrer setzte zum Überholen an und stieß gegen das abbiegende Fahrrad, wodurch dessen Fahrerin zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Pkw-Fahrer hielt kurz an und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es soll sich um einen weißen Pkw gehandelt haben. Hinweise auf den Verursacher an die Polizei Betzdorf, Tel. 02741-9260.