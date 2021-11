Puderbach (ots) – Am Montagmorgen beobachtete eine Zeugin eine PKW Fahrerin, die in der Mittelstraße in Puderbach beim Ausparken einen geparkten PKW beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Unfallverursacherin fuhr zu einem nahegelegenen Parkplatz und wurde dort durch die Zeugin angesprochen. Daraufhin fuhr die Beschuldigte zurück zur Unfallstelle. Sie gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben.

