Neuwied (ots) – Am Dienstag, den 05.10.2021, beschädigte ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer oder eine Fahrzeugführerin beim Ein- oder Ausparken einen anderen, vor dem Media-Markt Neuwied geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Schadensverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Fahrzeug, einem weinroten BMW 3er, entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallzeitpunkt lässt sich auf den Zeitraum zwischen 13.10 Uhr und 14.20 Uhr eingrenzen. Vor dem Wegfahren hinterließ man noch einen Zettel an dem geparkten Pkw mit dem Hinweis, dass man bei einem derart “schlecht geparkten Auto” selbst schuld sei wenn der Wagen beschädigt werde. Günstig für die Geschädigte und die Polizei ist die Tatsache, dass es sich bei dem Zettel um einen mit EC-Karte bezahlten Kassenbon handelt. Insofern ist damit zu rechnen, dass der Unfallverursacher ermittelt werden kann. Nichtdestotrotz bittet die Polizei mögliche Zeugen des Vorfalls, sich bei der PI Neuwied unter 026318780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: news aktuell GmbH