Koblenz (ots) – Am Sonntag, den 17.07.2022, gegen 18.00 Uhr befuhren zwei Fahrradfahrer den Radweg am Rhein. In Höhe der Kaiserin-Augusta-Anlage berührten sich beide mit den Schultern. Dadurch kamen beide zu Fall. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Da er deutlich nach Alkohol roch, wurde dem 33-Jährigen zusätzlich eine Blutprobe entnommen. Der andere 84-jährige Fahrradfahrer verletzte sich nur leicht, wurde aber auch in ein Krankenhaus verbracht. Als Unfallursache nimmt die Polizei nach Zeugenaussagen überhöhte Geschwindigkeit und eine rasante Fahrweise an.