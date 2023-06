Mehrere Haltestellen können nicht angefahren werden

Am Freitag, dem 30.06.2023, wird von 16:00 Uhr bis ca. 01:00 Uhr wegen der Sportveranstaltung „B2RUN“ in der Koblenzer Neustadt die Fahrspur in Richtung Zentralplatz gesperrt. Aus diesem Grund werden die Linien 5/15, 6, 7, 8, 9 und 10 der koveb wie folgt umgeleitet:

Linie 5/15 in Richtung Asterstein: Vom Hauptbahnhof über die Hohenzollernstraße, rechts in den Friedrich-Ebert-Ring zur Ersatzhaltestelle Pfaffendorfer Brücke.

Linien 6, 9 und 10: Von der Pfaffendorfer Brücke geradeaus zur Ersatzhaltestelle Rhein-Mosel-Halle, über den Friedrich-Ebert-Ring, rechts in die Viktoriastraße bis zur Haltestelle „Zentralplatz/Forum A“. Die Haltestellen „Stadttheater/Schloss“ und „Zentralplatz/Forum L“ werden nicht angefahren.

Linie 7 in Richtung Globus: Vom Hauptbahnhof über die Hohenzollernstraße zur Haltestelle „Zentralplatz/Forum A“. Die Haltestellen „Rhein-Mosel-Halle“ und „Stadttheater/Schloss werden nicht angefahren.

Linie 8: Von der Pfaffendorfer Brücke geradeaus zur Ersatzhaltestelle Rhein-Mosel-Halle, über den Friedrich-Ebert-Ring, rechts in die Viktoriastraße bis zur Haltestelle „Zentralplatz/Forum A“ und weiter zum Hauptbahnhof. Die Haltestelle „Christuskirche“ wird nicht angefahren.