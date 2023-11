Mehrere Haltestellen können nicht angefahren werden

Von Montag, den 13.11.2023, ab 8:30 Uhr, bis Freitag, den 24.11.2023, wird in Arzheim in der Unterdorfstraße eine Baustelle unter Vollsperrung eingerichtet. Die Linien 10 und 29 der koveb werden in dieser Zeit umgeleitet.

Linie 10:

Die Busse der Linie 10 fahren im Kreisverkehr am Kapellchen links bis zur Haltestelle „In der Strenge“ und wenden dort auf dem Parkplatz. Am Kapellchen in Richtung In der Strenge wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Die Haltestellen „Im Pelzer“, „Spillesje“ und „Schulplatz“ werden in dieser Zeit nicht angefahren.

Linie 29:

Die Busse der Linie 29 von Asterstein in Richtung Niederberg fahren den normalen Linienweg.

Von Niederberg in Richtung Asterstein fahren die Busse bis zur Haltestelle „In der Strenge“, wenden am Parkplatz und fahren in die Hinterdorfstraße bis zur Haltestelle „Spillesje“. Anschließend erfolgt die normale Linienführung.

Die Haltestellen „Hermann-Löns-Straße“, „Am Kapellchen“ und „Im Pelzer“ werden in dieser Zeit nicht angefahren.