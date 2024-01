Aufgrund einer kurzfristigen Straßensperrung in der Hauptstraße in Bendorf wird die koveb-Linie 8 in Richtung Bendorf-Sayn ab sofort bis auf Weiteres umgeleitet:

Ab der Haltestelle „Untere Vallendarer Straße“ (Bus hält einige Meter vor der regulären Haltestelle) über Rheinstraße und Ringstraße bis zur Haltestelle „Im Andorf“.

Die Haltestellen „Remystraße“, „Bendorf Friedhof“ und „Stadtpark“ entfallen

In Richtung Koblenz fahren die Busse der Linie 8 den regulären Linienweg