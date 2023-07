Sperrung in der Rüsternallee – mehrere Haltestellen können nicht angefahren werden

Von Dienstag, den 4.7.2023, bis Freitag, den 28.7.2023, erfolgt der barrierefreie Ausbau der Haltestelle „Hochschule/Schulzentrum“ Steig C. Daher wird auf der Karthause in der Rüsternallee – zwischen der Einfahrt Simmerner Str. und Eichenweg – eine Baustelle unter Vollsperrung eingerichtet. Die Linie 2/12 der koveb wird in dieser Zeit umgeleitet.

Die Busse der Linie 2/12 in Richtung Karthause enden an der Haltestelle „Hochschule/K.-Zuse-Straße“. Stadteinwärts fahren die Busse von der Haltestelle „Hochschule/K.-Zuse-Straße“ die Simmerner Str. weiter bis zur Pionierhöhe. Hier drehen die Fahrzeuge und fahren ersatzweise die Haltestelle „Hochschule-Schulzentrum“ Steig F (in der Simmerner Str.) an. Anschließend erfolgt die normale Linienführung.

Die Haltestellen „Hochschule/Schulzentrum“ Steig C, „Karthäuserhofweg“, „Akazienweg“ und „Karl-Härle-Straße“ können in dieser Zeit nicht angefahren werden.

Der Individualverkehr wird gebeten, das Gebiet Altkarthause über den Karthäuserhofweg oder die Pionierhöhe zu befahren.